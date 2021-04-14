Хорошие новости для Грузии: в Еврокомиссии согласовывают планы касательно финансирования проекта, который поддержит организации гражданского общества страны.
Данный шаг ЕК оценил для RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
В Грузии, считает эксперт, Еврокомиссия никак не может наладить тот политический процесс, который был бы ей удобен. И это раздражает европейских чиновников: Грузия остаётся важным элементом программы "Восточное партнёрство", её хотели бы представлять мировому сообществу как "положительный пример".
"И мыслилось, что в результате Грузия будет и управляемой, и стабильной, а пока ни того, ни другого нет.
Поэтому я склонен я рассматривать этот проект как ещё одну попытку вливания денег в Грузию с тем, чтобы попытаться загасить внутриполитические противоречия", — уверен эксперт.
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