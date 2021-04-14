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Россиян предупредили о скором росте цен на жемчужное зерно

Мир

Очередные "приятные новости", связанные с грядущим ростом цен на продукты, представили эксперты Южного рисового союза. По данным, которые они передали СМИ, в этом году из-за целого ряда факторов ожидается подорожание риса.

Россиян предупредили о скором росте цен на жемчужное зерно

Жемчужное зерно, похоже, готово действительно стать "жемчужным" по стоимости. Эксперты привели для прессы выкладки рисоводов Краснодарского края — региона, который производит примерно 73% всего риса в стране.

Как оказалось, 2020 год ознаменовался для рисовых полей сильной засухой, при этом оптовые цены были по добровольному соглашению "заморожены". Затем к ситуации добавился рост тарифов (в частности, рост тарифов на подачу и отведение воды составил примерно 20%), и ситуацию стало сложно контролировать.

"Результатом этого может стать не только снижение объёмов производства, но и на фоне роста основных статей затрат (ГСМ, электроэнергия, удобрения, агрохимикаты) соответствующий рост оптовых цен на крупу", — резюмировали в пресс-службе Южного рисового союза.

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Рост цен на продукты и выбор качественного риса (НашПотребНадзор 04.04.2021)
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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