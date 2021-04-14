Пашинян случайно сделал из Путина президента Франции

Неожиданная оговорка "стоила должности" президенту РФ Владимиру Путину. Премьер-министр Армении Никол Пашинян случайно сделал из российского лидера президента Франции.

Пашинян допустил оговорку, рассказывая парламенту Армении о том, как именно происходило нарастание конфликта в Нагорном Карабахе, а также о соглашениях осени 2020 года. В ходе своей речи он вспомнил и Владимира Путина, и его французского коллегу Эммануэля Макрона.

"В соответствии с заявлением, сделанным 1 октября президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Франции Владимиром Путиным", — оговорился Пашинян.

Напомним, что "отголоски" конфликта Армении и Азербайджана всё ещё попадают в СМИ: ранее МИД Армении выразил недовольство открывшимся в Баку парком военных трофеев. Среди экспозиции оказались образцы военной техники, а также макеты армянских солдат в окопах, что армянской стороной было расценено как "унижение памяти".

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