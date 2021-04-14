"Ну и что, что США?": президент Ирана о переговорах с американцами

Переговоры с США — не то, чего следует бояться. Иран достаточно силён для того, чтобы указать Вашингтону на его место, ранее это уже было сделано, напомнил иранский президент Хасан Роухани.

На текущий момент активизировались переговоры вокруг ядерной сделки, в которых участвуют, в том числе, представители США. Прошлая неделя ознаменовалась первым в 2021 году заседанием в очном формате, посвящённом решению вопросов по сделке. Оно прошло в Вене, в переговорах принимали участие и российские эксперты.

"Нам говорят: "Знаете, кто перед вами? США!" Ну и что, что США? Мы достаточно сильные, чтобы вести переговоры с США. Мы уже вели переговоры с США по ядерной сделке, а затем показали Вашингтону его место. Некоторые [силы в Иране] боятся переговоров в Вене и так переживают, что они скоро закончатся, санкции будут сняты, и вы столкнётесь с проблемами на [президентских] выборах", — заявил Роухани, выступая на телевидении.

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