Абсолютно мирный ответ Израилю: Иран объяснил планы на обогащение урана

Новые подробности от Тегерана: обогащение урана нужно исключительно для последующего его применения в мирных целях. Все процедуры будут под контролем экспертов МАГАТЭ, так что беспокоиться не о чем.

По словам президента Ирана Хасана Роухани, выступившего с заявлением на иранском гостелевидении, работы над новыми центрифугами и планируемое обогащение урана до 60% — "ответ Израилю".

"Наша деятельность, абсолютно мирная, будет под контролем МАГАТЭ. Обогащение до 60% также [будет осуществляться] в мирных целях и под надзором МАГАТЭ. Ввод в эксплуатацию [центрифуг] IR-6 и обогащение [урана] до 60% является ответом на сложившуюся ситуацию. Если Израиль организовывает заговор в отношении нашего народа, то мы отвечаем", — заявил Роухани.

Текущая работа Ирана, подчеркнул президент, стала "первым шагом". Напомним, что в случае проведения работ согласно графику обогащённый до 60% уран представители Ирана получат примерно за неделю.

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