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Блинкен о "Северном потоке - 2": наносящий ущерб проект

Мир

"Северный поток — 2" всё ещё вызывает недовольство США: несмотря на то, что газопровод практически завершён, из Вашингтона в очередной раз выразили "обеспокоенность".

Блинкен о "Северном потоке - 2": наносящий ущерб проект

Обеспокоиться вопросом "СП-2" решил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он поддержал главу украинского МИД Дмитрия Кулебу, который ранее также заявлял о своей "обеспокоенности".

Американская сторона заявила, что продолжит выступать против строительства, а украинская попросила "решительных действий" в адрес Москвы

"Мы продолжаем объяснять Германии, а также, конечно, России, что считаем [строительство] плохой идеей, наносящим ущерб проектом", — сообщил Блинкен на брифинге.

Напомним, Кулеба и Блинкен успели пообщаться в Брюсселе: по поводу "Северного потока — 2" их позиции оказались схожи. При этом Украина также не преминула снова попросить США в деле "демотивации" России и удержания её от эскалации ситуации в Донбассе.

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Встреча Кулебы и Блинкена по Донбассу: в Госдепе США раскрыли детали.
Автор: Константин Шапров
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