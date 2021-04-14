Запрещена работа мощнейшей японской АЭС

В Японии запрещена деятельность самой мощной в островном государстве атомной электростанции "Касивадзаки-Карива" из-за нарушений в сфере обеспечения безопасности.

До этого указанный факт нарушений официально был признан TEPCO. Были обнаружены факты неисправности слежения, приход посторонних лиц туда, где бдительность должна быть максимальной. Хранение ядерных материалов также, как сочли власти, желает лучшего.

АЭС находится на берегу Японского моря. По общей мощности своих семи реакторов является мощнейшей в мире.

Ранее сообщалось, что впервые за долгий период японское правительство решило слить скопившуюся воду из океана на АЭС "Фукусима-1". Это вызывает беспокойство России и Южной Кореи.