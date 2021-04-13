"Защитника Одессы" Саакашвили высмеяли в Грузии

Громкое заявление экс-президента Грузии, а ныне "одессита" Михаила Саакашвили не вызвало у его соотечественников ничего, кроме смеха.

Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области, а ныне председатель исполкома Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили на днях потряс общественность, заявив, что "в случае нападения России на Украину он, будучи одесситом, будет лично защищать город до конца". Однако, например, на его бывшей родине всё ещё отлично помнят, какой Мишико "защитничек".

"Сбежавший из Грузии, отказавшийся от гражданства Грузии авантюрист Саакашвили — весь мир видел в 2008 году, как он защищал Родину", — посмеялся в ответ бывший начальник грузинского Генштаба Леван Николеишвили.

В 2008 году, находясь в Гори вместе с тогдашним министром иностранных дел Франции Бернаром Кушнером, Саакашвили бросился наутёк, увидев самолёт в небе. "Бросил Кушнера, бежал, потом ползал по земле, глядя на небо… Помним", — приводит слова Николеишвили "Взгляд".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.