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В Тихий океан сольют радиоактивную воду с Фукусимы-1

Мир

Слив вод со станции "Фукусима-1" в Тихий океан негативно повлияет на здоровье россиян. Об этом пишет "Свободная Пресса". Мнение изданию высказала главный редактор журнала "Рыбное хозяйство" Светлана Филиппова. В первую очередь это скажется на членах экипажа рыболовецких судов.

В Тихий океан сольют радиоактивную воду с Фукусимы-1

"Наши рыбаки ловят там минтай, сельдь и треску, а также добывают морепродукты. Хотя крабы и морские ежи — редкость на столе большинства наших сограждан", — сказала она.

В настоящее время на станции объем очищенной воды составляет 1,25 млн тонн.

"Утилизация [воды] является неизбежной проблемой", — заявил премьер- министр Японии Ёсихидэ Суга.

Подготовка процесса займет два года. Как отметила Светлана Филиппова имеет важное значение где именно будет проходить слив воды.

"Если у своих берегов, недалеко от того же города Фукусима, то там проходит течение Куросио, которое затем отклоняется на восток и идет в открытую часть Тихого океана в сторону Америки, где разбавляется. А вот если они сольют севернее, возле острова Хоккайдо, ближе к Курильским островам, то там течение Оясио — с севера на юг, а некоторые ветки попадают в Охотское море. Таким образом, это затронет рыбу, моллюсков в районах, где ведут промысел наши рыбаки", — пояснила она.

При этом эксперт выразила уверенность, что вода будет многократно проверена и уровень ее опасности не "зашкалит". Однако, накопление изотопов в организмах может привести к различным заболеваниям.

 

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Автор: Анна Папенкова
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