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На птичьих правах: эксперт объяснил, как Украину могут принять в НАТО

Мир

Продолжают буйным цветом цвести мечты Киева о НАТО. Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ещё раз напомнил всему миру: Украина очень надеется на то, что в НАТО сдержат ранее данное обещание и всё-таки возьмут страну в альянс.

На птичьих правах: эксперт объяснил, как Украину могут принять в НАТО

О перспективах и шансах Киева рассказал RT президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Он сообщил, что вполне возможно затягивание процесса вступления Украины в альянс примерно на 10 лет.

"Сложно сказать, когда Украину примут [в состав НАТО]. Официальные представители НАТО дату не называли, они говорят обтекаемо.

Процесс может затянуться, потому что я не вижу особого желания Украину принимать", — уточнил Охрименко.

Кроме того, напомнил эксперт, на ближайших саммитах НАТО не предусмотрено даже получение Киевом так называемой дорожной карты вступления. А ведь документ очень важен — он обязателен для стран, желающих стать частью НАТО.

У НАТО, впрочем, есть вариант: Украину могут взять туда в неофициальном формате.

"Возможно, де-юре Украину в НАТО примут нескоро. А вот де-факто это может произойти скоро: расположение войск, военных баз НАТО.

Мы видим учения, которые планируются. Скорее всего, поднимется вопрос и о создании учебных центров на территории Украины. Думаю, такие объекты НАТО на Украине появятся довольно быстро", — заключил Охрименко.

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Трудный путь Украины в НАТО. Дмитрий Джангиров
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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