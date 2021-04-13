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"Заседание было недолгим": Украина сорвала переговоры по Донбассу

Мир

Продолжает демонстрировать чудеса дипломатической этики Украина: представители Киева умудрились сорвать работу политической подгруппы по Донбассу.

"Заседание было недолгим": Украина сорвала переговоры по Донбассу

Данные привёл во вторник представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в данной подгруппе Родион Мирошник. Он уточнил, что на заседании 13 апреля представители непризнанной республики планировали обсудить с Киевом вопросы по "дорожной карте", касающейся конфликта в Донбассе, иными словами — определить важные для стабилизации ситуации шаги.

"Заседание политической группы было недолгим, украинская делегация снова сорвала переговоры", — уточнил в Telegram Мирошник.

Не помогло даже присутствие на встрече координатора от ОБСЕ Пьера Мореля. Он попытался спасти ситуацию, но делегаты от Украины решили отказаться от "конструктивного диалога по политическому урегулированию".

"Прежними остались их требования: исключить из состава делегации ДНР отдельных её членов, что само по себе неприемлемо.

Тем более, что в составе украинской делегации присутствует участник, который разыскивается органами правопорядка ДНР за совершение преступлений на территории республики — Денис Казанский", — добавил Мирошник.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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