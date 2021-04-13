"Заседание было недолгим": Украина сорвала переговоры по Донбассу

Продолжает демонстрировать чудеса дипломатической этики Украина: представители Киева умудрились сорвать работу политической подгруппы по Донбассу.

Данные привёл во вторник представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в данной подгруппе Родион Мирошник. Он уточнил, что на заседании 13 апреля представители непризнанной республики планировали обсудить с Киевом вопросы по "дорожной карте", касающейся конфликта в Донбассе, иными словами — определить важные для стабилизации ситуации шаги.

"Заседание политической группы было недолгим, украинская делегация снова сорвала переговоры", — уточнил в Telegram Мирошник.

Не помогло даже присутствие на встрече координатора от ОБСЕ Пьера Мореля. Он попытался спасти ситуацию, но делегаты от Украины решили отказаться от "конструктивного диалога по политическому урегулированию".

"Прежними остались их требования: исключить из состава делегации ДНР отдельных её членов, что само по себе неприемлемо. Тем более, что в составе украинской делегации присутствует участник, который разыскивается органами правопорядка ДНР за совершение преступлений на территории республики — Денис Казанский", — добавил Мирошник.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.