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Дефицит бюджета США достиг рекордного уровня

Мир » Северная Америка » США и Канада

Согласно данным Министерства финансов США, дефицит государственного бюджета за последние шесть месяцев установил очередной рекорд.

Дефицит бюджета США достиг рекордного уровня

Дефицит бюджета с 1 октября 2020 года по 1 апреля 2021 года составил рекордные $1,7 трлн, что на 130% больше, чем за аналогичный период предыдущего финансового года.

Столь существенный рост дефицита объясняется тем, что расходы подскочили на 45% и составили $3,4 трлн, а доходы выросли только на 6%, до $1,7 трлн.

Отдельно в марте 2021 года дефицит бюджета увеличился до $660 млрд, что объясняется новым раундом бюджетных стимулов. Расходы взлетели на 161%, до $927 млрд, а доходы выросли на 13%, до $268 млрд.

Из общей суммы расходов $339 млрд пришлись на прямые выплаты гражданам — $1 400 на человека, согласно антикризисному плану общим объёмом $1,9 трлн.

Бюджетное управление Конгресса прогнозирует дефицит по итогам текущего финансового года на уровне $2,3 трлн. Это меньше, чем за прошлый финансовый год — $3,1 трлн, который стал в США рекордным по размеру дефицита со времён Второй мировой войны, если сравнивать в соотношении с ВВП.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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