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"Керриговорщик": зачем экс-главе Госдепа ехать в Китай

Мир

В скором времени Китай может посетить с визитом экс-глава Госдепа США Джон Керри. Визит сразу же связали в СМИ с грядущим саммитом по климату, на который приглашён в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

"Керриговорщик": зачем экс-главе Госдепа ехать в Китай

Ожидается, что Керри, который на данный момент исполняет обязанности советника Байдена по климату, проведёт на следующей неделе встречу со своим китайским коллегой Се Чжэньхуа. Интересно, что по данным South China Morning Post, официальные представители властей Китая визит пока не подтвердили.

Саммит по климату, напомним, планируется 22 и 23 апреля, он пройдёт в онлайн-режиме  и соберёт глав стран, обеспокоенных экологической ситуацией в мире. Интересно, что ранее Керри, будучи с визитом в Индии, заявил: Пекину и Вашингтону стоит поработать вместе по вопросам климата. Но лично он не уверен, что Китай согласится.

При этом Керри известен в Штатах как опытный переговорщик (работавший в том числе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ещё в 2014-2016 годах по вопросам Украины), умеющий выводить оппонентов на чистую воду. Стоит вспомнить хотя бы дело Оливера Норта, который воспользовался властью для поставки оружия повстанцам Никарагуа и был разоблачён именно командой Керри. 

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Эксклюзивное интервью Джона Керри "Вестям в субботу"
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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