В МИД Украины указали на виновницу "заморозки" Минского процесса

Переговоры по Донбассу на текущий момент можно назвать "театром абсурда", а причина, по которой они "буксуют", — нежелание России работать на результат. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Общаясь с испанским EFE, Кулеба решил приоткрыть завесу тайны над переговорами по Донбассу. Он уверен, что стороны занимаются хождением по кругу, в чём виновата, естественно, Россия.

"Мне Минский процесс кажется театром абсурда, где все знают, что происходит, почти все решения хорошо подготовлены и лежат на столе", — заявил Кулеба.

Пока Украина, пожаловался Кулеба, вместе с ОБСЕ старается найти "выход из тупика", Россия занимается тем, что "замораживает Минский процесс".

Напомним, что ранее Киев несколько раз сменил риторику: от заявлений о невозможности войны с собственным народом там перешли к жалобам на нехватку военной техники, в частности — ЗРК Patriot.

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