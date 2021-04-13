В Южной Корее недовольны возможным спуском воды с АЭС "Фукусима-1"

Южная Корея раскритиковала одностороннее решение Японии выпустить в Тихий океан воду с потерпевшей в 2011 году аварию АЭС "Фукусима-1".

"Эта мера японского правительства неприемлема", — говорит глава южнокорейского Управления по координации государственной политики Ку Юн Чхоль.

Нота беспокойства будет вручена Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ). Южная Корея потребует раскрытия информации и расследования в отношении процесса сброса.

Ранее сообщалось, что спуск воды с "Фукусимы-1" проходит впервые с момента катастрофы. Вода пройдет тщательную очистку и тестированию на радиоактивные элементы — в частности, на тритий. И только если уровень содержания радиоактивных элементов будет значительно ниже как национальных, так и международных стандартов, воду сбросят в океан.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.