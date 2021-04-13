Савченко: власти Украины плюют на воевавших в Донбассе

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко утверждает, что власти Украины "плюют" на участников боев в Донбассе и регулярно обманывают их, в частности, с обещанными земельными участками.

Она утверждает, что эти земли регулярно крадут и продают иностранцам. По словам Савченко, после Майдана общественный подъем спровоцировал участие в АТО многих добровольцев. Но то, как "власти плюют" на них на протяжении восьми лет, приведет к тому, что в случае военных действий такого подъема не будет, подчеркивает политик.

"Завтра вы будете лоббировать закон, чтобы продать землю, открыть рынок, продать ее иностранцам. Вы этим не подрываете боевой дух?" — заявила она, обращаясь к властям.

Ранее Савченко сообщила, что в будущем готова "свидетельствовать" о том, что происходило в стране.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.