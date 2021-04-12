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Байден не намерен в обозримом будущем увольнять посла в России

Мир » Северная Америка » США и Канада

В Белом доме решили не менять посла России в США Джона Салливана, назначенного в свое время американским президентом Дональдом Трампом.

Как сообщает CNN, ссылаясь на источники, Салливана рассматривают как «уверенную руку» в ситуации усиления давления США на Москву. А вот с прочими посольскими постами нынешний президент США Байден все еще не определился, точнее, с их подавляющим большинством.

Джон Салливан пришел на свой пост в феврале 2020 года.

Ранее он отказался прививаться от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

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Автор: Михаил Закурдаев
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