Байден не намерен в обозримом будущем увольнять посла в России

В Белом доме решили не менять посла России в США Джона Салливана, назначенного в свое время американским президентом Дональдом Трампом.

Как сообщает CNN, ссылаясь на источники, Салливана рассматривают как «уверенную руку» в ситуации усиления давления США на Москву. А вот с прочими посольскими постами нынешний президент США Байден все еще не определился, точнее, с их подавляющим большинством.

Джон Салливан пришел на свой пост в феврале 2020 года.

Ранее он отказался прививаться от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.