Захарова оценила роль украинцев в космической программе СССР

Слава первых покорителей космоса принадлежит представителям всех союзных республик, которые работали на покорение этой невероятной цели, заявила Мария Захарова.

Так официальный представитель МИД России прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского. Ранее в понедельник, 12 апреля, Владимир Зеленский поздравил сотрудников ракетно-космической отрасли Украины с профессиональным праздником и с Всемирным днём авиации и космонавтики.

"Наши учёные-конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы, поэтому без лишней скромности можем сказать, что покорение человечеством космоса было бы невозможным и без Украины. К фундаментальным расчётам учёные добавили веру в то, что можно дотянуться до звёзд. И у них всё получилось", — заявил он в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли страны. Его слова приводит ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Украинским конструкторам с их фундаментальными расчётами и верой вот уже много лет ничего не мешает покорять космические просторы, иронично отметила Мария Захарова. Но, к сожалению, ярчайшими достижениями современного киевского режима стали неуёмная злоба, русофобия и реинкарнация националистической идеологии с нацистской символикой, констатировала она.

"Россия никогда не делила славу космических побед. Спутники, ракеты и улыбка Гагарина — это всё было общее и принадлежало всем 15 республикам Союза Советских Социалистических Республик: России, Азербайджану, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстану, Киргизии, Латвии, Литве, Молдавии, Таджикистану, Туркмении, Узбекистану, Украине и Эстонии. Учёным, рабочим, учителям, врачам, военным и всем, кто работал на покорение невероятной цели", — написала Захарова в Facebook.

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