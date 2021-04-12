Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Стало известно расписание трансляций командного ЧМ по фигурному катанию
Сколько стоит недельный рацион космонавта
Взрыв на иранском ядерном объекте: комментарий МИД РФ
"Одноклассники" создали интерактивную карту полёта в космос
Wildberries начал продавать товары американцам
Лавров рассказал об уроках 2014 года и "безрассудных действиях" Киева
Опыляемые колибри растения эволюционирую быстрее
Фанаты "Спартака" опубликовали видео провокаций Гильерме
Ozon захотел выдавать россиянам кредиты

Эстонская полиция подавила акцию "ковид-диссидентов"

Мир

С жёсткими действиями полиции столкнулись участники несанкционированного митинга против вакцинации и ношения масок в Эстонии. Впервые полиция прибегла к задержаниям, а впоследствии её представители уточнили: если акции не прекратятся, будут применяться спецсредства.

Эстонская полиция подавила акцию "ковид-диссидентов"

Напомним хронику событий: 11 апреля у стен парламента страны собрались люди, протестующие против вакцинации и масок. Митинг бы не согласован, однако получился весьма крупным: известно, что его координировали сразу несколько Facebook-сообществ. Ранее состоявшийся митинг на эту же тему объединил примерно 200 человек.

Полиция в качестве меры противодействия задержала 5 человек, а также прибегла к тактике "выдавливания" протестующих.

"По сравнению с пятницей и субботой в воскресенье было начато больше делопроизводств, в отделение полиции было доставлено пять человек", — отчитался позднее руководитель кризисного штаба Пыхьяской префектуры полиции Валдо Пыдер.

В случае продолжения акций полиция готова использовать спецсредства и "другие меры".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ковид-диссиденты серьезно осложняют жизнь законопослушных граждан.
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
США бросят Украину, как Грузию-2008
Эстонская полиция подавила акцию "ковид-диссидентов"
Какие болезни суставов можно лечить физическими упражнениями
Упавший с вышки прыгун в воду находится в тяжёлом состоянии
Правительство одобрило разрыв налогового соглашения с Нидерландами
"Надо остановить Путина": Порошенко вспомнил про турецкие БПЛА
Крысы помогут изучить действие усов животных
Россиянки начали экономить на красоте
Россиянам в старости остаётся надеяться на детей
Биатлонистка Ушкина пока не перешла в сборную Румынии
Популярное
Мир. Новости мира
Угрозы госсекретаря США в адрес России не остались без ответа

Заявления о "российской угрозе" от представителя государства, которое само является наибольшей угрозой для мирового сообщества, выглядят лицемерно.

Угрозы госсекретаря США в адрес России не остались без ответа
В МИД прокомментировали нападки Собчак на Захарову
Общество
В МИД прокомментировали нападки Собчак на Захарову
Силовые структуры
Коротченко: "Войска уже в пути. Будем брать Киев"
Новости Украины
Капитан ВМС США рассказал, когда Украина вернёт Крым и Донбасс
Игорь Буккер Что буддисты забыли в армии Великобритании Игорь Буккер Любовь Степушова Эрдоган выполнит просьбу Путина по украинскому кризису Любовь Степушова Василий Амирджанов Россиян ждёт празднование 650-летия Куликовской битвы Василий Амирджанов
Российский шоу-бизнес
Презент Рудковской Киркорову поверг гостей в шок
Российский шоу-бизнес
Аллу Пугачёву не узнали на необработанном в фотошопе снимке
Кто на самом деле "рулит" американским президентом?
Мир. Новости мира
Кто на самом деле "рулит" американским президентом?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников