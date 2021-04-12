Эстонская полиция подавила акцию "ковид-диссидентов"

С жёсткими действиями полиции столкнулись участники несанкционированного митинга против вакцинации и ношения масок в Эстонии. Впервые полиция прибегла к задержаниям, а впоследствии её представители уточнили: если акции не прекратятся, будут применяться спецсредства.

Напомним хронику событий: 11 апреля у стен парламента страны собрались люди, протестующие против вакцинации и масок. Митинг бы не согласован, однако получился весьма крупным: известно, что его координировали сразу несколько Facebook-сообществ. Ранее состоявшийся митинг на эту же тему объединил примерно 200 человек.

Полиция в качестве меры противодействия задержала 5 человек, а также прибегла к тактике "выдавливания" протестующих.

"По сравнению с пятницей и субботой в воскресенье было начато больше делопроизводств, в отделение полиции было доставлено пять человек", — отчитался позднее руководитель кризисного штаба Пыхьяской префектуры полиции Валдо Пыдер.

В случае продолжения акций полиция готова использовать спецсредства и "другие меры".

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