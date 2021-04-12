Посольство КНР напомнило шведам о розах, глине и "почтительной стране"

Новости из Китая: в Пекине недовольны заявлениями представителей шведской политической элиты касательно возможной высылки китайского посла.

Напомним кратко о развитии событий: представители партий "Христианские демократы" и "Шведские демократы" заявили, что нужно требовать высылки на родину посла Китая в Швеции Ги Кондью.

Данные привел ресурс SVT Nyheter, требование, по словам его экспертов, связано с ранее предпринятыми Пекином действиями в отношении шведского журналиста Джорджа Олссона. Ему, как оказалось, пришло письмо из посольства Китая, в котором содержались призывы "прекратить критику Китая".

"Политики, входящие в состав Шведских демократов и Христианских демократов, недавно сделали неверные заявления о Китае и китайско-шведских отношениях, которые мы осуждаем и решительно отвергаем. Китай — вежливая и почтительная страна, которая верит во взаимное уважение. Только когда вы уважаете других, уважают вас. Тот, кто дарит розы другим, первым способен ощутить их запах, но у того, кто бросается глиной, руки по локоть в грязи", — указано в ответе китайского посольства.

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