В МИД Ирана раскрыли, чего ждут от визита Лаврова

Глава МИД РФ Сергей Лавров 13 апреля отправится с визитом в Тегеран. Ожидается, что он встретится со своим иранским коллегой Саидом Хатибзаде и обсудит ряд важных вопросов, однако о ключевом факторе визита уже рассказали в иранском МИД.

По словам Хатибзаде, который прокомментировал скорый визит Лаврова, Иран по итогам встречи ждёт заключения соглашения о всестороннем сотрудничестве. Глава МИД Ирана отметил, что работа над соглашением стоила "многих усилий".

"Россия была одной из первых стран, отношения с которой стали регулироваться соглашением. Мы приняли действия для его продления, и то, что будет завтра подписано, станет результатом этих усилий", — сообщил Хатибзаде на пресс-конференции 12 апреля.

Напомним, что в феврале две страны успели провести совместные учения. Военные моряки России и Ирана отработали действия по обороне, тушению пожара и маневрированию. Учения прошли в районе Оманского залива, а также в северо-западной части Индийского океана.

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