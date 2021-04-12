Продолжает развиваться ситуация, связанная с испытаниями КНДР своих ракет. По данным, которые предоставил представитель южнокорейского Комитета начальников штабов полковник Ким Юн Нак, Сеул и Вашингтон пристально следят за деятельностью Пхеньяна.
Полковник отметил, что ранее эксперты двух стран засекли активность в районе верфи Синпхо (расположена в провинции Хамгён-Намдо). Также по каналам агентства Yonhap 11 апреля прошли данные о том, что в КНДР завершили работу над подлодкой, водоизмещение которой составляет около трёх тысяч тонн.
"Южнокорейские и американские разведывательные службы совместно следят за военной активностью Севера и готовы к любому развитию событий". — отметил Юн Нак 12 апреля на брифинге.
В Пхеньяне, считает он, ждут идеального момента для "показа" новой подлодки, которая может стать очередным рычагом давления на страны региона и на США.
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