Чем для Киева обернётся война в Донбассе - мнение политолога

Ситуация в Донбассе продолжает обостряться: Украину, как ранее отметили эксперты, подталкивают к силовому решению конфликта. О том, чем может закончиться силовой "Донбасский сценарий" для Киева, рассказал польский политолог Мацей Вишневский.

Вишневский огласил свою точку зрения, выступая на канале НТВ. Украина, сообщил он, получает два весьма негативных сценария. При этом вне зависимости от того, какой из них будет реализован, войну Киев проиграет.

"Вооружённый конфликт на Украине, даже локальный, приведёт либо к её распаду, либо к смене власти, которая будет в последующем сотрудничать с Россией", — уверен он.

Напомним, что ранее из Кремля неоднократно доносились опасения касательно эскалации ситуации в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин общался по поводу проблем в регионе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Известно также, что в Донбасс (причём к самой линии соприкосновения) приезжал президент Украины Владимир Зеленский.

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