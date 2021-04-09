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Принц Чарльз станет новым герцогом Эдинбургским, сменяя отца

Мир » Европа

Титул герцога Эдинбургского вместе с прочими принадлежавшими умершему супругу английской королевы принцу Филипу будет унаследован принцем Чарльзом – старшим сыном.

Принц Чарльз станет новым герцогом Эдинбургским, сменяя отца

Когда принц Уэльский станет королем Великобритании, герцогский титул перейдет к его младшему брату – принцу Эдварду. Такое обещание было дано короной – но произойдет это теперь только после кончины Елизаветы II. Сейчас Эдвард является графом Эссекским.

Тем временем попрощаться с царственным дедом спешит из Соединенных Штатов принц Гарри. Пока неизвестно, будет ли с ним «заставившая пропотеть» королевский двор во время шоу Опры Уинфри его супруга Меган Маркл.

Именно, по ее словам, ходили неприятные разговоры о цвете кожи ее будущего ребенка, а когда Маркл испытывала тяжелую депрессию, ей отказали в психологической помощи.

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Великобритания дождалась королевских родов
Автор: Михаил Закурдаев
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