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Тихановская отказалась от участия в выборах и создания партии

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская осознала, что необязательно быть президентом, чтобы приносить пользу своей стране.

Тихановская отказалась от участия в выборах и создания партии

Это заявление она сделала, отвечая на вопросы в прямом эфире на своём YouTube-канале в пятницу, 9 апреля. Лидер белорусской оппозиции пояснила, что за время президентской избирательной кампании и последовавших за ней событий получила определённый опыт. По её словам, этот опыт может быть полезен для Белоруссии в дальнейшем.

Возможно, поэтому Тихановская больше не собирается принимать участие в президентских выборах. "Всё ещё не планирую", — подтвердила она, отвечая на заданный в прямом эфире вопрос.

Также Светлана Тихановская не планирует создавать собственную партию. Хотя, по её мнению, это "естественный процесс объединения единомышленников. Экс-кандидат в президенты Белоруссии также отметила, что её офис работает в направлении создания нормальной межпартийной политической конкуренции.

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Кто такая Тихановская?
Автор: Людмила Черткова
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