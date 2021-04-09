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Принц Гарри хочет прилететь в Великобританию, чтобы проститься с дедом

Мир

Принц Гарри планирует присутствовать на траурной церемонии в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Прибудет ли вместе с ним беременная Меган — пока неизвестно.

Принц Гарри хочет прилететь в Великобританию, чтобы проститься с дедом

Принц Гарри может прилететь в Лондон на частном самолёте из Лос-Анджелеса. Предполагается, что принц воспользуется дипломатическим иммунитетом, чтобы обойти стандартные правила карантина по COVID-19, применяемые к рейсам из США. В ином случае ему придётся провести в самоизоляции десять дней, правда, с возможностью сократить карантин до пяти дней, если второй тест, сделанный на пятый день после прилёта, окажется отрицательным.

"Гарри точно сделает всё, что в его силах, чтобы вернуться в Великобританию и быть со своей семьёй. Он ничего не хочет так сильно, как быть со своей семьёй в это ужасное время", — утверждает источник, близкий к Гарри и Меган, изданию Daily Mail.

Однако Меган Маркл сейчас беременна вторым ребёнком, поэтому её визит в Лондон остаётся под вопросом. Всё будет зависеть от того, что скажут врачи, добавил источник издания.

Похороны принца Филиппа, как ожидается, состоятся на следующей неделе. Точную дату Букингемский дворец объявит после консультаций лорда-камергера Эндрю Паркера и премьер-министра Бориса Джонсона с Её Величеством Елизаветой II. Однако уже известно, что из-за коронавирусных ограничений предстоящие похороны не будут государственными, и гроб с телом принца Филиппа не будет выставлен для публичного прощания. Об этом сообщила лондонская геральдическая палата.

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Автор: Людмила Черткова
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