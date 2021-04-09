Эдуард Басурин: украинские морпехи бегут из Донбасса

Военнослужащие Вооружённых сил Украины массово покидают расположения частей вдоль линии соприкосновения с позициями ополченцев Донбасса.
Так, только за прошедшие две недели из частей ВСУ в Донбассе сбежали 244 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Наибольшее количество в 36-й бригаде морской пехоты, занимающей позиции на Мариупольском направлении. Там сбежало 44 морпеха", — рассказал он на брифинге.
Он также уточнил, что практически каждый пятый дезертир является офицером ВСУ. Причиной такого поведения украинских военнослужащих Басурин назвал обострение обстановки в Донбассе, результатом которого может стать возобновление полномасштабных боевых действий.
Ранее сообщалось, что к приезду президента Украины Владимира Зеленского на передовые позиции ВСУ в Донбассе в Марьинке вывесили флаг Вермахта нацистской Германии.
"Какая страна, такие и флаги", — прокомментировал этот эпизод Эдуард Басурин.
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