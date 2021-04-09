Из ООН попросили Киргизию прекратить практику ала качуу

С неожиданной просьбой обратились к властям Киргизии представители ООН. Они сообщили, что практику похищения невест (известную в регионе как "ала качуу", или "хватай и беги") нужно прекращать.

"Женщины и девушки в Киргизии и во всех странах мира имеют право безопасно передвигаться в своей стране, не подвергаясь похищениям и насилию", — указано в заявлении от 9 апреля в представительстве ООН в республике.

Эксперты ООН просят как власти, так и представителей сил безопасности и правоохранительных органов остановить практику, которая является "бесчеловечной". Также властям стоит более тщательно обеспечивать соблюдение тех законов, которые направлены на искоренение насилия над девочками, девушками и женщинами.

"ООН поддерживает народ Кыргызстана, выражая нетерпимость к любым формам насилия в отношении женщин и девочек, включая любое поведение, связанное с "ала качуу", — заключают представители организации.

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