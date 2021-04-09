Криминал и "шанс на спасение": что нашли в ноутбуке сына Байдена

Новые подробности в деле о ноутбуке сына президента США Хантера Байдена. Эксперты установили, что данные в нём являются подлинными, сообщает Daily Mail.

По информации издания, подлинными оказались в том числе и те данные, которые указывают на вовлечённость Хантера Байдена в такие тёмные дела, как работа с наркотрафиком и с бизнесом, связанным с проституцией.

В Daily Mail также сообщили, что в ноутбуке найдено письмо Хантера, в котором он буквально умоляет своего отца принять участие в президентской гонке.

"Если ты не будешь участвовать выборах, я никогда не получу шанс на спасение", — уточняет издание содержимое письма, датированного 2019-м годом.

Сведения, подчёркивают журналисты, представил профессионал: эксперт компании Maryman & Associates Брэд Мэриман. За его плечами — около 30 лет работы над информационной безопасностью структур ФБР.

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