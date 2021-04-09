Окружение + ослабление: вице-премьер Украины оценил опасность "СП-2"

Если "Северный поток-2" достроят, Украина станет намного слабее, чем была. Работающий газопровод ударит по национальной безопасности страны, уверен вице-премьер Украины, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Резников пообщался с изданием Wall Street Journal, рассказав журналистам: последствия окончания строительства для Киева вполне предсказуемы.

"Украина будет непоправимо ослаблена, как только Россия получит новое прямое газовое сообщение с Германией. При действующих трубопроводах "Северный поток-1" и "Турецкий поток" "Северный поток-2" завершит окружение Украины, Польши и балтийских государств, отделив нашу энергетическую безопасность от Западной Европы", — уверен Резников.

Таким образом, у Москвы наконец окажутся развязаны руки: если ранее приходилось держать в уме тот факт, что российский газ идёт в ЕС через Украину, то после окончания строительства эти "оковы" спадут.

"Украина признательна Конгрессу США, который признал истинную природу этого газопровода, и Европейскому парламенту, который 21 января 10 голосами против 1 потребовал прекращения строительства", — также добавил Резников.

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