"Греция, а не Турция": Афины напомнили Триполи о соседстве

Продолжается достаточно давний спор о том, кто, с кем и где именно граничит в Средиземном море. На этот раз вопрос поднял премьер-министр Греции Кирьякос Мичиотакис, приехавший с визитом в Ливию.

Напомним кратко о "морском споре". В 2019 году политики Анкары подписали документ, в котором совместно с правительством Триполи заявили: начато военное сотрудничество, а границы теперь "перекроены", в том числе в спорной зоне между Критом и Кипром.

Греция, напомнил Мичиотакис председателю Временного президентского совета Ливии Мохаммеду Юнусу Менфи, документ не признаёт.

"Сосед Ливии — Греция, а не Турция", — уточнил он.

Известно, что ранее Турция и Греция неоднократно пытались договориться по "морским" вопросам, в том числе связанным с возможной добычей газа в районе спорного шельфа. С 2002 по 2016 год стороны собирались на переговоры более 60 раз.

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