ВСУ вывесили флаг Вермахта на Донбассе, утверждает ДНР

На одной из позиций ВСУ на Донбассе, посещенной сегодня украинским лидером Владимиром Зеленским, был поднят флаг Вермахта нацистской Германии.

Так утверждают представители Народной милиции самопровозглашенной ДНР. Приветственными флагами и лозунгами оказались увешаны перед визитом главнокомандующего все позиции. Нацистский символ попал в объектив камеры в Марьинке.

В ДНР предложили посещающему в этот момент Киев главе польского МИД Рау Збигневу дать политическую и правовую оценку таким действиям украинских силовиков — учитывая, что Польша серьезно пострадала из-за нацизма. Ополченцы также уверяют, что подобную символику вывешивали на День Победы в 2019 году.

По данным с официального сайта Зеленского, визит на донбасские позиции был направлен на "повышение боевого духа".

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