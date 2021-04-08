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ВСУ вывесили флаг Вермахта на Донбассе, утверждает ДНР

Мир » Бывший СССР » Украина » Дети Донбасса

На одной из позиций ВСУ на Донбассе, посещенной сегодня украинским лидером Владимиром Зеленским, был поднят флаг Вермахта нацистской Германии.

Так утверждают представители Народной милиции самопровозглашенной ДНР. Приветственными флагами и лозунгами оказались увешаны перед визитом главнокомандующего все позиции. Нацистский символ попал в объектив камеры в Марьинке.

В ДНР предложили посещающему в этот момент Киев главе польского МИД Рау Збигневу дать политическую и правовую оценку таким действиям украинских силовиков — учитывая, что Польша серьезно пострадала из-за нацизма. Ополченцы также уверяют, что подобную символику вывешивали на День Победы в 2019 году.

По данным с официального сайта Зеленского, визит на донбасские позиции был направлен на "повышение боевого духа".

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Автор: Михаил Закурдаев
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