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Словакию попросили вернуть партию вакцины "Спутник V"

Мир

Пока Словакия разрешает внутренние разногласия по поводу возможности применения российской вакцины "Спутник V", препарат передадут другим нуждающимся странам.

Словакию попросили вернуть партию вакцины "Спутник V"

Поставка в Словакию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" вызвала правительственный кризис, продолжающийся уже полтора месяца. Получения этого препарата добивался теперь уже бывший премьер-министр Словакии Игорь Матович — 30 марта он вынужден был уйти в отставку, а прежде него своего поста лишился министр здравоохранения Марек Крайчи.

Спустя шесть недель после поставки вакцинация российским препаратом в Словакии так и не началась. Кроме того, национальный медицинский регулятор запустил настоящую дезинформационную кампанию против российской вакцины, заявив, что поставленный препарат не соответствует характеристикам, опубликованным в журнале Lancet. И в довершение всего словацкая сторона допустила многочисленные нарушения условий контракта.

В связи с этой ситуацией РФПИ обратился к правительству Словакии с просьбой отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для тестирования и 6 апреля 2021 года направил письмо с просьбой вернуть вакцину, чтобы её можно было использовать в других странах, сообщил официальный Twitter-аккаунт вакцины.

"Мы надеемся, что Словакия разрешит свои внутренние разногласия и привержена совместной работе, чтобы победить COVID. Вакцины должны спасать жизни и не должны использоваться в геополитической и внутриполитической борьбе", — прокомментировали в РФПИ.

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Автор: Людмила Черткова
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