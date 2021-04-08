Словакию попросили вернуть партию вакцины "Спутник V"

Пока Словакия разрешает внутренние разногласия по поводу возможности применения российской вакцины "Спутник V", препарат передадут другим нуждающимся странам.

Поставка в Словакию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" вызвала правительственный кризис, продолжающийся уже полтора месяца. Получения этого препарата добивался теперь уже бывший премьер-министр Словакии Игорь Матович — 30 марта он вынужден был уйти в отставку, а прежде него своего поста лишился министр здравоохранения Марек Крайчи.

Спустя шесть недель после поставки вакцинация российским препаратом в Словакии так и не началась. Кроме того, национальный медицинский регулятор запустил настоящую дезинформационную кампанию против российской вакцины, заявив, что поставленный препарат не соответствует характеристикам, опубликованным в журнале Lancet. И в довершение всего словацкая сторона допустила многочисленные нарушения условий контракта.

В связи с этой ситуацией РФПИ обратился к правительству Словакии с просьбой отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для тестирования и 6 апреля 2021 года направил письмо с просьбой вернуть вакцину, чтобы её можно было использовать в других странах, сообщил официальный Twitter-аккаунт вакцины.

"Мы надеемся, что Словакия разрешит свои внутренние разногласия и привержена совместной работе, чтобы победить COVID. Вакцины должны спасать жизни и не должны использоваться в геополитической и внутриполитической борьбе", — прокомментировали в РФПИ.

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