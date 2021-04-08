Кличко допустил дальнейшее продление тотального карантина в Киеве

С 5 по 16 апреля в Киеве действует тотальный карантин. Мэр украинской столицы Виталий Кличко оценил вероятность продления ограничительных мер.

По Киеву уже поползли слухи, что столичные власти намерены продлить действующий локдаун до 10 мая и готовят соответствующее распоряжение. Глава Киева отреагировал на распространение такой информации.

"Решение о продлении карантинных ограничений принимает не киевский городской глава, а комиссия ТЭБ и ЧС (техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций). Таких заседаний у нас не было. Распространяется эта информация из неизвестных источников. Одно могу сказать: действительно, мы можем продлить эти карантинные ограничения. Будем исходить из цифр заболеваемости. Если будет продолжаться волна заболеваемости, я не исключаю, что это может произойти", — приводит его слова "Страна.ua".

По словам Виталия Кличко, уже на следующей неделе киевские власти будут иметь представление о динамике заболеваемости. Дальнейшие решение будут приниматься, исходя из полученной информации.

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