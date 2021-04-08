Удивительный инцидент с двумя стульями и четырьмя политиками произошёл в ходе встречи в Анкаре. Она состоялась ещё во вторник, 6 апреля, но всё ещё остаётся в поле зрения СМИ.
Напомним, что в Анкару приехали с визитом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель. Встречали их турецкий лидер Тайип Эрдоган, а также глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Всё шло хорошо до момента рассаживания по местам.
В помещение почему-то выставили всего два стула, так что фон дер Ляйен пришлось садиться на диван. В результате она оказалась напротив Чавушоглу, который, согласно дипломатическому протоколу, занимает более низкий ранг.
"Мы не хотели делать никаких заявлений по этой теме, но увидели, что за рубежом это вызвало реакцию, и на Турцию посыпались несправедливые обвинения.
Мы не в первый раз принимаем иностранных гостей, и традиционное турецкое гостеприимство известно во всём мире. На этой встрече всё было согласно принятым международным правилам и обычному протоколу.
Перед любой встречей собираются сотрудники протокола обеих сторон и прорабатывают детали", — заявил позднее Чавушоглу журналистам в Анкаре.
При этом в ЕС ситуацию резко раскритиковали, усмотрев в ней недостаточно уважительное обращение с фон дер Ляйен.
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