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Три страны ограничили применение вакцины AstraZeneca

Мир

Сразу несколько стран ввели новые ограничения на применение вакцины AstraZeneca. Власти Нидерландов, Испании и Филиппин решили не давать вакцину людям моложе 60 лет.

Три страны ограничили применение вакцины AstraZeneca

Данные из трёх стран примерно одинаковы: из-за случаев тромбообразования, которыми ранее "прославился" препарат AstraZeneca, его применение решено серьёзно ограничить.

По данным Минздрава Испании, которые приводит El Pais, уже решено, что делать с теми, кто всё-таки успел получить прививку вакциной AstraZeneca и ждёт вторую. Варианта два: не колоть препарат вообще (поскольку эффективность одной прививки — примерно 70%), либо колоть вакцину другой марки.

Минздрав Нидерландов также сообщил, что зафиксировал сразу 5 случаев тромбоза после применения вакцины AstraZeneca, причём все они произошли у женщин. Третьего апреля стало известно, что отменены примерно 10 тысяч плановых прививок, однако вакцину могут "вернуть" после дополнительных исследований.

На Филиппинах также решили не рисковать и сообщили, что люди до 60 лет больше препарат AstraZeneca не получат. Об этом стало известно 8 апреля.

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Что не так с вакциной AstraZeneca - почему некоторые страны приостановили ее использование?
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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