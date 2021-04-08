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"Извините, мы отступаем": экс-глава СБУ оценил надежды Киева на НАТО

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Несмотря на громкие заявления, звучащие по поводу Донбасса из Киева, шансов на победу в возможной войне у Украины не так много. Надеяться на помощь НАТО и уж тем более на выступление войск альянса на стороне Украины странно — тем более, что командование НАТО может преподнести неприятный "сюрприз".

"Извините, мы отступаем": экс-глава СБУ оценил надежды Киева на НАТО

Надежды Киева на НАТО оценил экс-глава Следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк. Выступая на канале "Наш", он подчеркнул, что без НАТО Украина проиграет, но смысла реализовывать силовой сценарий в альянсе не видят.

"Все понимают, что без НАТО мы войну нигде не выиграем, если пойдём на эту войну. Первый вопрос: а если мы будем в НАТО, пойдёт ли НАТО на войну с Россией? Большой вопрос. Вряд ли. Скорее нет", — уверен Вовк.

Украина, продолжил он, осталась как без Крыма, так и без части Донбасса, то есть даже не обеспечила собственную территориальную целостность. В таком состоянии о вступлении в альянс не может идти и речи. Однако есть вариант и похуже — например, НАТО вроде бы вступает в войну, а потом начинает отступать.

"Будет хуже, если мы, например, заведем НАТО на правый берег, а потом они скажут, как в Грузии было: "Извините, мы отступаем". И отступят до тех пор, что за ними останется Харьковская, Донецкая, Херсонская, Николаевская области", — резюмировал Вовк.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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