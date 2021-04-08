"Индия будет настаивать": Нью-Дели и Пекин снова обсудят Ладакх

Ситуацию в Восточном Ладакхе, ранее поставившую Индию и Китай на грань серьёзных военных проблем, продолжат решать дипломатическими методами. Об этом сообщает 8 апреля газета The Hindu.

По данным журналистов газеты, Пекин и Нью-Дели готовы продолжить переговоры, касающиеся отвода войск от линии фактического контроля. Этот шаг очень важен для успокоения обстановки в регионе.

«На переговорах Индия будет настаивать на скорейшем разъединении войск на горных высотах в Гогре и Хот-Спрингс, а также добиваться решения вопросов об окончательном отводе военнослужащих на равнине Депсанг», - указывают в The Hindu.

Напомним, что ранее дипломаты Индии и Китая провели 10 раундов переговоров, благодаря чему удалось добиться некоторого прогресса по ситуации. Пока обе стороны довольны тем, как развивается ситуация, и намерены и в дальнейшем прикладывать все усилия для обеспечения мира.

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