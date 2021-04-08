Продолжается обсуждение разными странами ситуации в Донбассе: своеобразную "большую пятёрку" собрали представители США, Канады, Польши, Литвы и Великобритании.
Данные о встрече привела пресс-служба Пентагона, от США в ней участвовала исполняющая обязанности заместителя министра обороны США по политическим делам Аманда Дори. Встреча прошла в онлайн-режиме.
По уточнённым данным, все участники встречи решительно поддержали украинский суверенитет. Интересно, что организовали встречу представители Великобритании: от неё выступал министр обороны Бен Уоллес.
"[Участники] подтвердили свою решительную поддержку суверенитету Украины, её территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям, а также обсудили беспокоящие их вопросы, касающиеся усиления военной активности России в регионе.
[Также участники] подчеркнули приверженность обеспечению боевой подготовки и предоставлению поддержки с целью укрепления возможностей Вооруженных сил Украины, чтобы сохранить территориальную целостность страны и продолжить движение в сторону достижения оперативной совместимости с [силами] НАТО", — указано в сообщении Пентагона.
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