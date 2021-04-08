Великолепная пятёрка: Великобритания собрала встречу по поводу Украины

Продолжается обсуждение разными странами ситуации в Донбассе: своеобразную "большую пятёрку" собрали представители США, Канады, Польши, Литвы и Великобритании.

Данные о встрече привела пресс-служба Пентагона, от США в ней участвовала исполняющая обязанности заместителя министра обороны США по политическим делам Аманда Дори. Встреча прошла в онлайн-режиме.

По уточнённым данным, все участники встречи решительно поддержали украинский суверенитет. Интересно, что организовали встречу представители Великобритании: от неё выступал министр обороны Бен Уоллес.

"[Участники] подтвердили свою решительную поддержку суверенитету Украины, её территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям, а также обсудили беспокоящие их вопросы, касающиеся усиления военной активности России в регионе. [Также участники] подчеркнули приверженность обеспечению боевой подготовки и предоставлению поддержки с целью укрепления возможностей Вооруженных сил Украины, чтобы сохранить территориальную целостность страны и продолжить движение в сторону достижения оперативной совместимости с [силами] НАТО", — указано в сообщении Пентагона.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.