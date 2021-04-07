Администрация Байдена думает о высылке российских дипломатов

Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов в ответ на якобы вмешательство в выборы, в которых США обвиняет Россию.

По данным источников Bloomberg, команда американского лидера завершила изучение данных о возможной хакерской атаке на правительственные учреждения с использованием программы Solar Winds. Помимо высылки дипломатов, возможны новые санкции против людей, близких Владимиру Путину.

Тем временем стало ясно, что российский посол в США Анатолий Антонов, ранее вызванный на консультации в Москву, оперативно в США не вернётся. Как уточнил замглавы МИД России Сергей Рябков, возвращение — не вопрос "ближайших дней".

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