Заразившийся COVID-19 президент Аргентины не испытывает симптомов

Состояние заразившегося COVID-19 аргентинского президента Альберто Фернандеса не вызывает никаких опасений, утверждают врачи.

Команда медиков главы государства распространили заявление, в котором заявляют, что анализ крови и снимок легких в пределах нормы. Президент болеет бессимптомно. Положительный тест на COVID-19 он сдавал 3 апреля, и его состояние также было стабильным.

Примечательно то, что ранее Фернандесу ввели обе части вакцины "Спутник V". Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (разработавшего вакцину) Александр Гинцбург заявил, что восемь процентов такой вероятности есть всегда, но тяжелые последствия однозначно исключаются.

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