Курц выступил за регистрацию "Спутника V" в Австрии в обход ЕС

Европа отстаёт от США и Великобритании по вакцинации, потому что разрешительные процедуры у европейского лекарственного регулятора длятся очень уж долго.

Такое мнение высказал в среду, 7 апреля, канцлер Австрии Себастьян Курц. Политик провёл прямой эфир в своём Instagram, где раскритиковал бюрократизм и медлительность Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). По словам Курца, если европейский медицинский регулятор будет и дальше медлить с одобрением российской вакцины от коронавируса "Спутник V", то в австрийском правительстве уже согласовывают возможность одобрить препарат на национальном уровне, как это сделали Сербия и Венгрия.

"Нам бы это сильно помогло, потому что процесс вакцинации значительно ускорился бы. Я выступаю за то, чтобы мы это сделали", — прокомментировал австрийский канцлер позицию федерального правительства.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ закупит вакцину "Спутник V" самостоятельно, если в ЕС в ближайшее время не будет достигнут консенсус по закупкам российского препарата.

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