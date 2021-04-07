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Николай Патрушев оценил глубину кризиса в отношениях с США

Мир

Несмотря на дошедшие до "точки замерзания" отношения между Россией и США, контакты по линии Совета безопасности продолжаются, заявил Николай Патрушев.

Николай Патрушев оценил глубину кризиса в отношениях с США

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал условия, при которых сотрудничество между Москвой и Вашингтоном может быть продолжено. По его словам, Россия надеется, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл. Это позволит начать конструктивный диалог между странами и решить, наконец, те вопросы, которые иным способом не решаемы в принципе.

"Политическая ситуация сегодня действительно неблагоприятная, отношения двух стран на самом низком уровне с окончания Холодной войны. Однако многолетняя история отношений России и США показывает, что в решающие моменты наши государства демонстрировали способность налаживать сотрудничество, несмотря на разногласия", — оценил секретарь Совбеза РФ международную обстановку.

При этом Николай Патрушев отметил, что россиян и американцев больше не разделяет идеология, как во времена Холодной войны, зато поле для сотрудничества имеется весьма обширное, пишет "КоммерсантЪ".

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Автор: Людмила Черткова
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