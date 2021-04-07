В ВОЗ признали вероятной связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом

Подкомитет по COVID-19 Глобального консультативного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по безопасности вакцин выступил с заявлением.

"На основании текущей информации причинно-следственная связь между вакциной и возникновением тромбов с низким содержанием тромбоцитов считается вероятной, но не подтверждена. Необходимы специализированные исследования, чтобы полностью понять потенциальную связь между вакцинацией и возможными факторами риска", — сообщается в предварительном заявлении подкомитета ВОЗ по COVID-19.

В документе также отмечается, что число таких осложнений среди вакцинированных AstraZeneca очень невелико. К настоящему моменту вакцинацию этим препаратом прошли почти 200 миллионов человек. Тем не менее, зафиксированные случаи вызывают обеспокоенность.

Ранее в среду, 7 апреля, Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) рекомендовало внести вероятность образования тромбов в список редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca, сообщает РИА Новости.

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