Результат - минусовый: экс-посол об ошибках делегации Украины в Катаре

Несмотря на все попытки показать себя с хорошей стороны, делегация Украины в Катаре (в которую вошёл в том числе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба) умудрилась опозориться сразу несколько раз. О "проколах" представителей Украины рассказал в Facebook бывший посол Украины в Белоруссии и преподаватель дипломатического протокола Роман Бессмертный.

Эксперт сообщил, что ранее в СМИ уже указали команде Зеленского на ряд проблем. Непосредственно Бессмертный выделил ещё две: флаг, лежащий на полу, и выставленную напоказ обувь.

"Государственный флаг Украины лежит на полу, и украинская сторона демонстрирует обувь", — указал эксперт.

Кроме того, в мусульманских странах не принято работать с документами (в частности, брать и отдавать их) левой рукой из-за того, что она считается "грязной".

"Анализирую фото встречи на высшем уровне в Катаре, могу сказать: "Лучше бы её не было". Чтобы не заявляла украинская сторона, результат даже не нулевой, а минусовый", — резюмировал Бессмертный.

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