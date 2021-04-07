"Шаги не предусмотрены": Берлин заявил, что Киев пока не пустят в НАТО

Заявления Украины по теме НАТО и вступления в альянс не остались без внимания: Киеву ответили из Берлина. "Двери в НАТО" всегда открыты, но в случае Украины есть некоторые нюансы.

Комментарий о том, стоит ли Киеву ждать принятия в альянс, дала представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер. Выступая на брифинге 7 апреля, она уточнила, Киев волен "свободно выбирать".

"Как вы знаете, НАТО в целом проводит политику открытых дверей. Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по её членству в настоящее время не предусмотрены", — объяснила Деммер.

Напомним, что история о НАТО и Украине (а также о Грузии) тянется с 2008 года. Именно тогда альянс решил всё-таки заявить о том, что и Киев, и Тбилиси "со временем" станут частью НАТО. Также в ближайшем будущем состоятся большие учения альянса Defender Europe 2021, которые примет Украина.

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