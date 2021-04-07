Школы могут остаться без Zoom

К тому, что популярный сервис для видеосвязи Zoom может оказаться недоступен государственным учреждениям России, в Минпросвещения готовы. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов в ходе работы на онлайн-конференции, посвящённой вопросам качества образования в РФ.

Напомним о развитии событий: ранее благодаря CNews стало известно, что в Zoom Video Communications решили отозвать лицензии, которые позволяли продавать Zoom в российские госорганизации и организации с участием государства. Причины источники CNews назвать затруднились, однако сообщили, что речь идёт о достаточно длительной "паузе".

"У нас есть наша отечественная система "Сферум", которую мы как раз недавно презентовали, это наша отечественная система видео-конференц-связи, поэтому мы готовы к любой ситуации. И, конечно, мы больше будем ориентироваться на наше программное обеспечение", — ответил Кравцов на вопрос ТАСС касательно ситуации.

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