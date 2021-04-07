Тегеран назвал шаги США по ядерной сделке "победой иранского народа"

Тот факт, что американские власти всё-таки согласились на переговоры по ядерной сделке и даже заявили о готовности отменить часть санкций против Ирана, Тегераном рассматривается как "победа". Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани.

Напомним, что ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга рассказал: Штаты действительно готовы "смягчать санкции".

"Мы понимаем, что нам будет необходимо обеспечить смягчение санкций. Применительно к тем санкциям, которые идут вразрез с СВПД", — заявил он.

"Мы сегодня наблюдаем ситуацию, в которой США очнулись для переговоров, и мы подтверждаем, что готовы вернуться к обязательствам по ядерной программе взамен на снятие всех санкций. США сегодня говорят о своей готовности к прямым или непрямым переговорам — это победа иранского народа", — прокомментировал работу по СВПД Роухани.

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