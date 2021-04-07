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Власти Гонконга задумались, нужно ли закупать вакцину AstraZeneca

Мир

Список правительств, не доверяющих вакцине AstraZeneca, в скором времени может пополнить правительство Гонконга. Седьмого апреля благодаря радио RTHK стало известно, что эксперты, привлечённые властями, становятся всё менее оптимистичными в отношении этого препарата.

Власти Гонконга задумались, нужно ли закупать вакцину AstraZeneca

По данным RTHK, медицинские эксперты страны, привлечённые властями для объективной консультации, сообщают о слишком низкой эффективности вакцины AstraZeneca, что вкупе со случаями тромбоза, зарегистрированными в ЕС, позволяет вынести "негативный" вердикт.

Эксперты при правительстве считают, что жителям Гонконга вполне хватит и двух других препаратов, которые уже применяются: Sinovac и Pfizer/BioNTech. Таким образом, нужды в скорых закупках вакцины AstraZeneca нет.

"На данный момент у нас достаточно вакцин для всего населения Гонконга. Поэтому думаю, что на данном этапе у нас нет срочной необходимости закупать третье средство. Мы должны сберечь ресурсы и следить за новыми разработками", — заявил консультант правительства Дэвид Хуэй из Китайского университета Гонконга.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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