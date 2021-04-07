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МИД ДНР: решение, предложенное Зеленским по Донбассу, - оксюморон

Мир

Активные попытки Киева привлечь к решению вопроса с Донбассом альянс НАТО может стать причиной развёртывания "силового сценария", уверены в МИД ДНР. Зеленский, уточняют в министерстве, уверенно идёт к повторению ошибок своего предшественника.

МИД ДНР: решение, предложенное Зеленским по Донбассу, - оксюморон

Ситуацию оценила глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Она сообщила, что заявления Киева о мире в Донбассе путём вступления Украины в НАТО можно назвать лишь "оксюмороном". Однако при этом Зеленский "совершенно серьёзно транслирует его в медиапространство".

"Очевидно, [Зеленский] решил повторить все ошибки предыдущего украинского руководителя и искать решение конфликта где угодно, лишь бы не в Минских соглашениях и не в диалоге с республиками Донбасса", — цитирует пресс-служба главу ведомства.

Напомним, что Украина скоро принимает масштабные учения НАТО, в рамках которых ожидается отработка не только оборонительных, но и наступательных действий.

Для справки

Оксюморон — образное сочетание противоречащих друг другу понятий; остроумное сопоставление противоречивых понятий, парадокс; стилистическая фигура или стилистическая ошибка — сочетание слов с противоположным значением (Википедия).

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Украина готовится к войне с Россией 2021. Военные учения Украины и НАТО. Переброска военной техники.
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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